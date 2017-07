La Lazio ha concluso l'accordo con il Liverpool per il centrocampista centrale italo-brasiliano Lucas Leiva. Il club biancoceleste si è assicurato immediatamente il sostituto di Lucas Biglia che ha già lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore e sta per approdare al Milan.



LE CIFRE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il club biancoceleste completerà l'operazione con i Reds per circa 5 milioni di euro mentre il giocatore firmerà un contratto triennale e sarà a Roma nelle prossime ore per completare le visite mediche.