Iniziare l'anno del migliore dei modi. Di certo la Lazio vuole farlo sul campo: la prima trasferta del 2018 per Inzaghi e i suoi è anche il modo per dimenticare i due punti persi nella gara di andata, e le lunghe polemiche anti-VAR degli ultimi mesi. Ma iniziare l'anno nel migliore dei modi in casa Lazio significa anche farlo all'insegna delle azioni più che lodevoli. Marco Parolo, Luis Alberto, Ciro Immobile e Davide Di Gennaro andranno in visita al reparto pediatrico del Policlinico Gemelli di Roma. Non sono gli unici coinvolti nell'iniziativa benefica, nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio Lucas Leiva , Sergej Milinkovic, Patric, Adam Marusic e Felipe Caicedo andranno all‘Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Per iniziare l'anno del migliore dei modi, non solo sul campo.