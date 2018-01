“Probabilmente lo perderemo, spero per poco tempo perché per noi è fondamentale”. Con queste parole, al termine di Lazio-Chievo,ha commentato l’infortunio di, uscito al 35’ per un trauma distrattivo al quadricipite.e farebbe comodo al suo allenatore recuperarlo almeno per il 31 gennaio contro il, nella semifinale di andata di Coppa Italia."Fondamentale”, però,E’ con lui infatti che il 3-5-1-1 si aguzza e diventa l’arma appuntita capace di trionfare due volte di seguito con la, per tacere delle cinquine e dei poker calati in campionato fino a questo momento. Non è formalità oziosa distinguere il più noto 3-5-2 dal 3-5-1-1 che ha fatto di questa LazioLa differenza sta tutta nelle caratteristiche degli interpreti davanti.il centravanti alto e fisico, la seconda punta rapida e/o tecnica a cui si chiede di ‘girare intorno’ al riferimento più avanzato, concepito come un’entità più statica e ‘pesante’ (la coppia complementare tanto cara al 3-5-2 di Conte, per intenderci). Immobile e Luis Alberto sono diversamente complementari. Vediamo allora in cosa consiste questa complementarità, e in definitiva cosa perde la Lazio quando manca il suo numero 17.Se nel 3-5-2 con centravanti alto e ben piazzato la prima verticalizzazione è rivolta spesso e volentieri proprio a quest’ultimo, che funge poi da sponda o ‘torre’ per il sostegno o l’inserimento della seconda punta,Sarà quindi compito del trequartista (Luis Alberto) "fare da sponda" per la punta, vale a dire precisamente l’inverso:Per ottenere ciò è necessaria la presenza di una prima punta in grado di leggere gli spazi oltre la linea difensiva avversaria e di. Immobile.Qui sopra, contro la SPAL, si noti la scelta di: non l’uomo più vicino, non il passaggio più facile., che guarda caso è uno specialista dell’imbucata. Che sviluppo avrebbe avuto consegnare subito il pallone ad Immobile? Possibile triangolazione con Lukaku, possibile uno-contro-uno di Immobile, possibile passaggio all’indietro di Immobile. Tutte soluzioni ritardanti,di quella che invece porterà al gol la Lazio in questa circostanza (Lukaku-L.Alberto-Immobile). Fantastico il tempismo del centravanti che, sebbene dia le spalle a Luis Alberto, sente l’intesa e attacca l’area con fiducia.Un’altra azione straordinaria, sempre nella partita SPAL-Lazio, porta Immobile a segnare il gol del provvisorio 1-3. Stavolta l’assistenza è diCome in questo caso. Milinkovic-Savic ferma il pallone di petto tra le linee, lo spagnolo è nei tre di centrocampo. Intanto Immobile fiuta odore di assist, e scatta.Milinkovic-Savic resiste alla carica di Viviani, usa il corpo per proteggere il pallone. Un giocatore che non valga un Colosseo (o anche di più), non metterebbe nella stessa giocata tutti questi fondamentali che stiamo ammirando., o anziché lanciarlo sopra la testa dei due difensori piuttosto banalmente, Milinkovic-Savic inventa una traiettoria-capolavoro.D’esterno destro aggira alle spalle Vicari, sfruttando il ritardo di Salamon.gli basterà un tocco per segnare. Per questa pennellata Sergej merita di essere annoverato tra i padri della prospettiva, al pari di Giotto e Brunelleschi.Come ha fatto contro il Chievo, quando il numero 17 è sceso per infortunio? Così.Col brasiliano non è cambiato il modulo, come vedete. Inevitabilmente, però, con l’interprete muta anche l’interpretazione, va da sé.Anche a Felipe Anderson, infatti, piace ricevere il pallone tra i piedi, visti i suoi trascorsi da esterno alto. Spetterà allora alle mezzali aumentare il numero (già altissimo) degli inserimenti. La doppietta di Milinkovic-Savic di domenica nasce proprio così.La difesa del Chievo sale malamente davanti a una palla scoperta,Mentre il pallone è ancora in volo si può apprezzare l’atteggiamento e la disposizione dei giocatori laziali:accanto al mediano. Luis Alberto può trovarsi a fare tandem con Milinkovic, cioè con una mezzala, mentre la prima punta (Felipe Anderson) arretra da trequartista.