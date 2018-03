Milinkovic di ritorno a Formello, con un nuovo agente e il sogno Real. Come riporta il Messaggero lo staff medico biancoceleste sembra tranquillo, non ha ricevuto telefonate allarmanti dalla Serbia: semplicemente Sergej lunedì ha raggiunto il ritiro in patria, come da protocollo, è stato controllato, sente dolore e ieri è rimasto in palestra. E' fermo da più di una settimana per un forte affaticamento, che si trascina da diverso tempo. Addirittura da febbraio, per questo il suo rendimento è calato, è stato spesso gestito fra Europa e campionato. MERCATO - Contro il Bologna non se l'è sentita di scendere in campo, nonostante si fosse scaldato. Ha comunque risposto alla convocazione, ma il selezionatore Krstajić ha deciso di chiamare Maksimovic del Valencia al suo posto per evitargli problemi. Salterà le due amichevoli con la Serbia, forse potrebbe essere un bene: le ultime prestazioni del serbo non hanno convinto, da un mese a questa parte sta incidendo a singhiozzo. La Lazio sogna il vero Milinkovic, mentre lui aspetta l'estate: ha detto addio a Kezman, andrà dal potentissimo Mendes. Con il portoghese come super procuratore potrebbe diventare l'oggetto di una feroce asta di mercato tra City, Psg e Manchester United. Milinkovic sognerebbe il Real Madrid, Mendes potrebbe accontentarlo.