Lazio, continuano le polemiche. Dopo la manifestazione davanti alla FIGC dei tifosi, il contatto in area tra Donsah e Felipe Anderson durante Lazio-Bologna, non sanzionato, ha riacceso la miccia della contestazione alla classe arbitrale.



BISOGNA FARGLI CAUSA - Il giornalista Filippo Anastasi, ai canali ufficiali biancocelesti, ha alzato il tiro: "Ieri sera sono rimasto senza parole, l’errore arbitrale si è ripetuto, con un arbitro che pensavo non ci potesse colpire. Bisogna fare qualcosa. Ho sentito delle stupidaggini del tipo ‘mandiamo in campo la primavera’. L’unica cosa utile è fargli causa. Serve un’azione legale. La società è quotata in borsa e non può permettersi turbative di questo tipo. L’idea è quella di condannare la Lazio, ormai è chiaro. Ieri c’era un rigore netto su Felipe Anderson. In questi casi il presidente o Tare devono parlare e metterci la faccia. Non basta ciò che stanno facendo i tifosi. Abbiamo i poteri forti contro di noi".