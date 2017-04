La Lazio attacca gli arbitri: favoriscono Inter e Milan perché, come si legge sul Corriere dello Sport, vogliono i cinesi in Europa League. Il pensiero è stato reso noto alla radio ufficiale del club da Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione, che ha sbottato dopo la direzione del match contro il Genoa: "La direzione arbitrale di Genoa-Lazio ha mostrato alcuni episodi che sono lampanti ma, al di là di quello, pare incredibile che la terna non abbia riconosciuto due rigori sacrosanti. L’impressione è che in questo finale di campionato si facciano dei tentativi per cercare di dare una mano ad altre squadre. C’è chi ha interesse a far tornare in Europa una tra il Milan e l’Inter. Quello che è avvenuto a Genova alimenta un clima di preoccupazione e di sospetto per quanto potrebbe avvenire in futuro. Tutto questo mi lascia pensare perché siamo alla fine del campionato, la Lazio dopo un gran cammino si è messa nella disponibilità di tornare tra le squadre in Europa. Non vedo perché debba essere la Lazio a pagare l’ingresso dei cinesi in Milan o Inter, spero che non ci siano condizionamenti in questa coda di campionato. Finora è stata una Serie A serena, non c’è bisogno che sia avvelenata nelle ultime partite".