Lazio, obiettivo turn over contro il Genoa in Coppa Italia. La squadra biancoceleste oggi ha accelerato le prove tecniche in vista della sfida di domani all'Olimpico. Strakosha difenderà i pali di Inzaghi, davanti a lui turnover totale: Basta e Lukaku sulle fasce, al centro Hoedt e Wallace. In regia, e come mezzala, provata il '96 Murgia, ai suoi fianchi Milinkovic e Leitner insidiato da Lulic. Davanti attacco tutto nuovo: Lombardi e Kishna affiancheranno Djordjevic.