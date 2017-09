Brutte notizie per Simone Inzaghi che per la sfida contro il Milan non avrà a disposizione due giocatori importanti per la Lazio. Durante l'allenamento mattutino sono arrivate conferme sull'indisponibilità di Nani e Felipe Anderson.



Non verrà convocato Nani, che sta ultimando la fase di recupero da un fastidio al ginocchio. Ancora ai box anche Felipe Anderson che sta risolvendo una tendinopatia all'adduttore e il suo rientro rischia di slittare a inizio ottobre.