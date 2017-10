La Lazio torna in Europa, e comincia a preparare da oggi il match di giovedì a Nizza. Inzaghi sta pensando al turnover da adottare per la gara europea, tenendo conto che una vittoria potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno. Nelle prime due partite sempre a riposo dall'inizio Immobile, come riporta il Corriere dello Sport, per poi farlo subentrare a partita in corso. Si scalda Caicedo: l'attaccante dell'Ecuador deve far dimenticare l'azione sciupata contro la Juventus. Pronto per un posto da titolare anche Murgia. Grande attesa per l'esordio dal primo minuto di Nani: il portoghese contro la Juventus ha avuto modo di alzare leggermente il suo minutaggio, contro il Nizza Inzaghi potrebbe decidere di affidarsi a lui.