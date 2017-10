In casa Lazio è stata una settumana di controlli: alcuni giocatori biancocelesti sono fermi, bisogna seguirne i progressi. Uno su tutti Dusan Basta, reduce da una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, rimediato nel secondo tempo con il Napoli, lo scorso 20 settembre. Il terzino serbo si è presentato stamattina nella clinica di riferimento biancoceleste, ad una settimana dall'ultima visita. I tifosi della Lazio non lo rivedranno in campo ancora piuttosto a lungo: possibile rientro verso la fine di ottobre. Controlli in vista anche per Bastos, Wallace e Felipe Anderson: i tre faranno la spola tra la clinica e il centro sportivo di Formello.