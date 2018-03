Sergio Cragnotti, ex patron della Lazio, parla dei biancocelesti e di Roberto Mancini a RMC Sport: "Vedrei bene Roberto sulla panchina dell'Italia. Ha allenato grandi squadre, ha esperienza internazionale e la conoscenza adatta per gestire la Nazionale. È uno psicologo, sa come trattare i calciatori. C’è una concorrenza grande, ma credo che Roberto abbia tutte le carte in regola per assumere questo incarico. Lazio? Spero che ce la faccia ad arrivare in Champions, anche se sarà difficile. Milan e Inter sono avversari agguerriti, ma può giocarsela. Lotito ha fatto molto per farsi considerare dal palazzo, ma serve anche altro. Inzaghi sta facendo benissimo, così come Immobile".