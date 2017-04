Luca Crecco, centrocampista della Lazio, parla dopo il suo primo gol in Serie A ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non mi aspettavo questo gol, esultare con la mia famiglia in tribuna è stato emozionante. Appena ho visto la palla lì, mi ci sono fiondato. Aspettavo questo momento da tanti anni, fare gol con la maglia della Lazio è una gioia immensa. Aspettavo da molto questo momento, anche in B l’ho cercato molto. I miei genitori sono contentissimi, erano in tribuna, è una gioia doppia. Per me è una gioia immensa. Questo gol lo aspettavo da tre anni. L’ho trovato con la maglia della Lazio e non poteva esserci giornata migliore. Ho vissuto un momento difficile, ora sono contento di essere qui e aver sfruttato quest'occasione che mi ha dato il mister. Ci siamo allenati bene in settimana e abbiamo risposto benissimo sul campo. Volevamo questa vittoria e continueremo così. Abbiamo allungato sulle milanesi e speriamo di fare grandi cose anche nel derby. Ci godiamo questo momento: lavoreremo al meglio con tutta la squadra e arriveremo al derby in modo positivo. Il gol? Ho pensato solo ad esultare, sono contentissimo. C’erano anche la mia famiglia e gli amici in tribuna, dedico il gol ai miei genitori. Il derby? Spero di portare di nuovo fortuna a questa squadra. Vorrei rimanere, se c’è spazio il mio desiderio è restare fino a quando vorrà la società".