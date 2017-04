A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Napoli il centrocampista biancoceleste Luca Crecco ha parlato a Premium Sport: "Abbiamo fatto una grande vittoria con la Roma e siamo contentissimi. Oggi è importante e dobbiamo dare tutto per riagguantare il terzo posto, ma non sarà facile. Con la Roma chi ha giocato, ma anche chi è stato in panchina, ha dato tutto e non è facile affrontare il Napoli. Siamo convinti di fare una grande partita. Davanti faranno bene, sono veloci, ma faremo una grande partita".