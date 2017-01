Lazio-Crotone 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 90’ Immobile (L)



Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia (82’ Rossi), Milinkovic; Lombardi (77’ Kishna), Immobile, Luis Alberto (81’ Cataldi). All. Inzaghi



Crotone (4-3-3): Festa; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella (92’ Simy); Rohden, Crisetig, Barberis; Stoian (52’ Palladino), Falcinelli, Trotta (81’ Rosi). All. Nicola



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 15’ Lombardi (L), 54’ Festa (C), 77’ Rohden (C), 90' Immobile (L)