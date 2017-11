Leiva si prepara al suo primo derby con la maglia della Lazio. Nel frattempo il suo Brasile giocherà a Wembley contro l’Inghilterra e il Mirror ha stilato una classifica speciale, in cui figurano i migliori brasiliano che hanno giocato in Premier League. Al primo posto Gilberto Silva (Arsenal), seguito da Juninho Paulista (Middlesbrough) e Coutinho (Liverpool) sul podio. Lucas Leiva è ottavo, davanti a Robinho, Gabriel Jesus e Oscar. Il Mirror commenta così: “Arrivato per 5 milioni di sterline, il centrocampista diventa presto uno dei pezzi pregiati del Liverpool. Lucas in più di un’occasione sembrava in uscita da Anfield ma è riuscito a conquistare tutti i suoi tecnici, tra cui Jurgen Klopp. Il suo soggiorno di dieci anni a Merseyside si è concluso questa estate quando si è trasferito alla Lazio”.