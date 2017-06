La Lazio sta lavorando, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, con l'entoruage di Stefan de Vrij per rinnovare il contratto del difensore olandese che scadrà nel giugno 2018; sulle tracce del classe '92 ci sono diversi club, italiani ed europei, che stanno spingendo per strappare il giocatore al club di Lotito. I biancocelesti, però, vogliono trattenere almeno un altro anno il giocatore prima di cederlo.



LE CIFRE - La Lazio ha proposto un ingaggio da oltre 2 milioni a stagione al giocatore per convincerlo ad accettare; i problemi ancora da risolvere sono quelli legati alla clausola rescissoria: il club di Lotito, infatti, vorrebbe fissare una cifra molto alta, vicina ai 40 milioni, mentre de Vrij non vuole che la clausola superi i 20-25 milioni.