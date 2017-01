Il rinnovo di De Vrij? Nessun incontro in programma. La Lazio e lo staff del giocatore non si vedranno a breve, il che, come riporta Repubblica, vuole dire che il difensore centrale biancoceleste aspetterá l'estate, e non certo per andare in vacanza.



De Vrij aspetterá offerte nel mercato estivo, e c'è da scommettere che arriveranno, e molte. L'Atletico Madrid e il Borussia Dortmund gli hanno messo gli occhi addosso, e non solo: in Premier League sono pronti a far follie pur di prenderlo, in primis le londinesi. Il Tottenham è interessato, ma in pole c'è il Chelsea di Conte, che lo vorrebbe per blindare la difesa.