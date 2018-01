Dopo mesi e mesi di trattative, punti che sembravano morti e clamorose riaperture, il futuro di Stefan de Vrij comincia ora a prendere forma. La Lazio, come annunciato dal direttore sportivo Igli Tare, è infatti molto vicina a rinnovare il contratto del difensore olandese, che sarebbe scaduto a fine stagione. L'intesa di massima è stata trovata, all'arrivo in Italia dei rappresentanti della Seg, l'agenzia che cura gli interessi del giocatore, verranno apposte le firme che precederanno l'annuncio ufficiale.



FUTURO SEGNATO - Due i nodi da definire, per cui le discussioni sono andate per le lunghe: la durata dell'accordo e la clausola rescissoria da inserire. Il nuovo contratto dovrebbe essere di un solo anno più lungo del precedente, ma il club del presidente Lotito spera ancora di prolungare almeno fino al 2020, mentre la clausola rescissoria sarà di circa 25 milioni di euro. Due indizi che fanno capire come il futuro dell'ex Feyenoord sarà molto probabilmente lontano dalla Lazio: tanti club, Inter, Barcellona e Manchester United su tutte hanno messo gli occhi sul giocatore e a partire dalla prossima estate potranno averlo per una cifra relativamente bassa, viste le qualità di de Vrij e il recente passaggio di van Dijk al Liverpool per 80 milioni.