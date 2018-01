Crescita esponenziale e grande affidabilità: Thomas Strakosha è uno dei tanti gioielli in casa Lazio. In un ruolo delicatissimo, l'ex Primavera Lazio sta dimostrando grande sicurezza. Una delle più belle sorprese di questa stagione.



PARATE FUORI DAL CAMPO - In poco tempo si è preso la porta e la fiducia dei compagni e società: come riporta Il Messaggero, infatti, con le sue parate decisive l’albanese ha portato 12 punti alla squadra nella corsa al 4° posto in classifica. Ma non solo: il portiere è stato determinante nel convincere de Vrij a rinnovare. Ci ha provato in tutti i modi, perfino in vacanza. I suoi interventi eroici col Sassuolo, la Juve, le due squadre di Genova, con l’Atalanta e l’Inter valgono almeno 12 punti sui quaranta attuali. Regala sicurezza alla difesa e ha doti da leader: sapeva quanto fosse importante per l'ambiente il rinnovo del compagno, ha provato fino all'ultimo a fargli scegliere la Lazio. E poi accoglie i nuovi, come un leader: a soli 22 anni, non è più soltanto il figlio di Fotaq, è l'incredibile scoperta quotidiana di Tare e Inzaghi, che hanno sempre creduto in lui.