Stefan de Vrij, difensore della Lazio, parla dal ritiro di Auronzo di Cadore: "Sto bene, sono in forma e mi trovo bene qui ad Auronzo. Ci stiamo allenando nel migliore dei modi. Dopo la vacanza ci vuole un po’ di tempo per riprendere il ritmo giusto, è fondamentale lavorare in questa settimana per ritrovare la miglior condizione: in tal senso, è importante la corsa. Lo scorso anno siamo partiti un po’ scoraggiati, ma la stagione è andata comunque molto bene. Ora, stiamo approcciando alla prossima annata con più positività. Sono stato in Tailandia con degli amici, mi sono divertito tanto ed ora sono tornato ad allenarmi con molta carica. Dobbiamo confermarci, lo scorso anno appartiene al passato e non conta più. Dobbiamo ripartire da zero e lavorare nel migliore dei modi. Lo scorso anno sono stato un po’ sfortunato con la Nazionale, sono stato in panchina in alcune circostanze ed ho anche preso una botta dopo una partita. Sono riuscito a giocare l’ultima sfida".