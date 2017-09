Parlando ai microfoni di Lazio Style Radio, il difensore della Lazio, Stefan de Vrij ha commentato così la vittoria per 4-1 ottenuta sul Milan: "Abbiamo fatto molto bene come squadra, all’inizio abbiamo fatto fatica nella comunicazione. Loro avevano fatto tanto possesso palla, ma se non diventano pericolosi va bene così. Siamo stati bravi nel contropiede, noi abbiamo fatto benissimo realizzando due reti prima nell’intervallo, poi rientrati in campo e gli abbiamo fatto malissimo con altri due gol".