Cosa farà da grande, Stefan de Vrij? Il difensore olandese compie gli anni, tra rinnovo e big. Tra gli auguri di Lazio e tifosi, il difensore olandese è stato recuperato per la sfida contro il Genoa. Sarà disponibile, potrebbe scendere in campo a guidare la difesa di Simone Inzaghi nel "monday night". Che coincide con il suo compleanno: 26 candeline da spegnere, alla Lazio dal 30 luglio 2014. E un rinnovo da decifrare.



STORIA INFINITA - Una storia iniziata subito con una promessa di fedeltà: Tare ci crede, lo punta prima del Mondiale 2014, in cui troverà definitiva consacrazione, eletto miglior difensore della competizione. Nell'agosto di quell'anno la prima presenza, in Coppa Italia contro il Bassano Virtus, e il primo gol ufficiale con la Lazio, nel 7-0 finale (stavolta non c'entra la Juventus contro il Sassuolo). Proprio contro il Genoa, in trasferta, il 21 settembre 2014, arriva il suo primo rosso in Serie A. Il primo anno è importante, 35 presenze e un gol, a novembre della seconda stagione l'operazione al ginocchio sinistro che lo tiene lontano dal terreno di gioco 350 durissimi giorni. Con la società al suo fianco, de Vrij torna a giocare, si riprende il posto da titolare. Nell'anno del suo primo trofeo con la maglia della Lazio, la Supercoppa alzata contro la Juventus, de Vrij si trova a dover decidere: continuare con la società che ha creduto in lui anche nei momenti più duri, o dare una decisa sterzata alla sua carriera? Inizia la querelle rinnovo, con Keita e Biglia, che verranno ceduti. Lui no, lui resta, i rapporti sono ottimi, Inzaghi ha bisogno di lui, lo schiera sempre titolare. Arriva il 1 febbraio 2018, da quel momento l'olandese può firmare con chiunque. Le big (Inter e Juventus in Italia, United, Chelsea e Atletico tra le altre all'estero) premono, la SEG, che ne cura il cartellino, aspetta di capire la volontà del giocatore. Ma i tifosi della Lazio sperano che alla fine, nonostante il compleanno sia di de Vrij, il regalo venga fatto a loro: un rinnovo per restare, l'unico che i tifosi vorrebbero firmato. E nel frattempo, anche nel giorno del suo compleanno, de Vrij starà sicuramente pensando a cosa fare da grande...