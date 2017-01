Non c'è ancora alcuna trattativa per il rinnovo del contratto a de Vrij. Molto probabilmente il difensore olandese sarà ceduto nel prossimo mercato estivo, quando Chelsea e Manchester United si sfideranno per portarlo in Inghilterra: la Lazio chiede 40 milioni di euro.



Intanto settimana prossima è in agenda l'incontro tra Lotito e l'agente di Biglia: il presidente biancoceleste è pronto ad accontentare il centrocampista argentino con un nuovo contratto da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Altrimenti la Lazio darà l'assalto al brasiliano Walace del Gremio. In uscita Raiola offre Kishna al Bologna.