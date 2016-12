Alle indiscrezioni riportate dal Daily Star non ha creduto nessuno. La Lazio su Depay del Manchester United, uno degli epurati illustri di Mourinho, non è mai stata, solo un indizio, come riporta LaLaziosiamonoi.it, poteva far pensare: gli agenti dell'esterno del Manchester United sono gli stessi che hanno portato a Roma De Vrij. Ma le similitudini finiscono qui: il giocatore è clamorosamente fuori dall'orizzonte biancoceleste. Su di lui ci sarebbe l'Everton.