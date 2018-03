La Lazio cerca un sostituto tra i pali. Come riporta il Messaggero, il rendimento di Strakosha è top, ma la Lazio ha assolutamente bisogno di un vice di livello.



LAZIO, LA SITUAZIONE TRA I PALI - Tra i pali la Lazio ha un vero e proprio buco d'organico. Marchetti andrà via a 0 (alla Juventus?), Vargic non ha mai convinto del tutto. Ad oggi Strakosha è il più utilizzato della stagione biancoceleste, dietro di lui aspetta una chance il solo Guerrieri, ex Primavera classe '96, mai utilizzato da Inzaghi.