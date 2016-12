Un sorriso dopo le feste. Se, qualsiasi sia il lavoro, tornare in ufficio è garanzia di negatività, al rientro sul terreno di gioco la Lazio sorride da quattro stagioni: 3 vittorie (contro Sampdoria, Inter e Cagliari) al rientro dalla sosta natalizia. L'ultimo stop, come riporta Lazionews, risale al 7 gennaio 2013, con la debacle per 4-0 in Toscana contro il Siena. All'Olimpico la Lazio è imbattuta dal 2008.