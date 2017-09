La Lazio ha diramato il report odierno sugli allenamenti di Simone Inzaghi in vista dell'importantissima sfida di campionato contro il Milan



Ecco il comunicato:

Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata sul terzo Campo di Formello a partire dalle ore 16:00.

La squadra è stata divisa in tre gruppi per dar luogo a dei torelli che hanno aperto la seduta. Successivamente ampia fase tattica a campo esteso per i biancocelesti.

L’allenamento di oggi si è concluso con una partitella a metà campo. Domani è prevista una seduta mattutina.