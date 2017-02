Dubbi sul futuro di Marchetti alla Lazio. Il portierone di Bassano del Grappa non sta garantendo una buona continuità dal punto di vista fisico, come riporta Leggo, potrebbe partire in estate nonostante il contratto fino al 2018. Al suo posto vari nomi in ballo: Perin, Lafont, Neto e Keylor Navas.