Ampio spazio al lavoro tattico a Formello per la Lazio. Obiettivo: superare la sconfitta di Torino contro la Juventus per riprendere la corsa all'Europa, a partire dalla gara di sabato contro il Chievo. Grande lavoro tattico: la difesa ha lavorato a 4, con Hoedt e De Vrij. Al fianco di quest'ultimo, al netto delle indicazioni del campo, potrebbe spuntarla comunque Wallace. A destra torna Basta, a sinistra confermato Radu. Djordjevic avrà il compito fondamentale di sostituire Immobile al centro dell'attacco, e cercare di garantire la stessa qualità e voglia offerte dall'ex Torino. Lavoro differenziato per Kishna e il baby bomber della Primavera Rossi, reduce da un acciacco. Potrebbe comunque rientrare tra i convocati, per aiutare Djordjevic davanti.