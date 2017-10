Un rinforzo a gennaio, ma già stabilito in estate. La Lazio ha puntato Martin Caceres, attualmente in forza al Verona. Inzaghi ha bisogno di un difensore in più: ha reintegrato Mauricio, ma è una soluzione temporanea. L’uruguaiano sa già che dal 3 gennaio sarà a Formello. In questo momento il giocatore è alle prese con un problemino alla spalla, come riporta il Corriere dello Sport: ora è in patria, verrà visitato dai medici della Nazionale. Ha già saltato anche il match contro la Lazio.