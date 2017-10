La chiameranno sfortuna, o forse altro. Non solo in casa Roma gli infortuni la fanno da padrone: anche la Lazio ha dovuto rinunciare a molti elementi in questa fase iniziale della stagione. Sono nove per squadra, secondo i dati Laziopage, i giocatori che si sono fermati, più o meno a lungo. Completa il podio il Benevento, fermo a quota sette. Chiude la particolare classifica il Napoli, che conta solo due giocatori colpiti da infortunio.