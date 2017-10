Farà di tutto per esserci contro la Juventus: Stefan de Vrij vuole recuperare dal fastidio all'inguine che gli impedito di rispondere alla chiamata dell'Olanda. Vuole concentrarsi sul campionato, attirando le recriminazioni di Gullit e Advocaat in persona. Il selezionatore non ha gradito la sua presenza in campo contro il Sassuolo: pensava non fosse disponibile, e per questo avesse deciso di dire no alla chiamata orange. La Lazio aveva troppo bisogno di lui, l'olandese ha risposto presente.



Ora Tare vuole blindarlo: il contratto dell'ex Feyenoord scadrà il prossimo giugno e, come riporta Il Tempo, c'è già l'accordo sulla durata e l’ingaggio. Due milioni di euro fino al 2020. Unico neo è la clausola di rescissione: Lotito vorrebbe 40/45 milioni, mentre la Seg vorrebbe attestarsi su metà della cifra. Ora bisogna mettere tutto nero su bianco: sullo sfondo si muovono Atletico Madrid e Juventus, bisogna fare in fretta.