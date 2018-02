de Vrij che vieni, de Vrij che vai. In casa Lazio l'argomento de Vrij tiene banco almeno dalla scorsa estate, i tifosi aspettano con ansia di conoscere la decisione del difensore olandese. Che potrebbe firmare il rinnovo, e rimanere alla Lazio, o scegliere un'altra destinazione. Da due mesi circola una voce di un rinnovo già definito, solo da firmare. Ma la firma, fino ad ora, non è arrivata.



FIRMA PER CHI - Il rinnovo di contratto avrebbe una clausola tale da permettere al giocatore comunque di trovare facilmente un club acquirente: questa la base dell'accordo tra Lazio e Seg. Proprio l'agenzia che cura il cartellino di de Vrij non avrebbe accettato con favore la decisione dell'olandese di non andare a scadenza. Tanto che vorrebbe mettere i bastoni tra le ruota: gli agenti stanno avanzando pretese enormi in tema commissioni con la Lazio. Dietro le quinte si muoverebbe un club di Premier, come riporta il Messaggero, con la volontà di inserirsi nella trattativa.