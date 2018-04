La Lazio ha il suo portafortuna. Inzaghi non festeggia la sua centesima partita in Serie A contro la Fiorentina: ha dovuto lasciare il campo in anticipo, espulso per la quinta volta. Ha lasciato lavorare il suo staff. Il suo vice, Massimiliano Farris, ha cercato di trasmettere carica ai ragazzi, come riportato dai bordocampisti ‘Sky’ e ‘Mediaset’, il vice di Inzaghi, al rientro sul rettangolo verde, avrebbe urlato ai giocatori biancocelesti: “Vinciamola sul campo!”.



PORTAFORTUNA IN PANCHINA – Come riporta il Corriereo dello Sport, con lo staff in panchina Inzaghi dorme sonni tranquilli: il preparatore atletico Fabio Ripert, faceva da staffetta per portare al suo vice le sue comunicazioni. 3 punti in cassaforte, e l'imbattibilità di Farris continua: nei quattro precedenti con Inzaghi squalificato non aveva mai perso. Contro la Samp toccherà di nuovo a lui, e Inzaghi spera nella buona sorte che sembra circondarlo...