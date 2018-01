La Lazio torna subito sul campo, come di consueto, dopo l'importante vittoria contro il Chievo, nella prima casalinga allo stadio Olimpico. Sono scesi in campo nel quartier generale di Formello solo i giocatori che ieri erano in panchina o non erano tra i convocati. Con la grana Immobile a cui pensare.



SOSTITUTO DI IMMOBILE - Torna in gruppo Felipe Caicedo: l'attaccante ha saltato la partitella in via precauzionale, è sulla via del recupero. Non dovrebbe essere comunque lui il sostituto dell'infortunato Immobile: Inzaghi sembra intenzionato a riproporre la Lazio che strapazzato il Chievo. Spazio a Felipe Anderson davanti, sarà lui a sostituire Immobile. Il bomber biancoceleste spera di rientrare in tempo per il match di fine mese contro il Milan. Per il resto contro l'Udinese di Oddo potrebbe scendere in campo Caceres dal primo minuto, si candidano per un posto da titolare sia Basta che Lukaku. Domani sarà già tempo di rifinitura e di scelte definitive.