Uno degli obiettivi dichiarati del ds Tare in questa finestra di calciomercato sarà rinforzare l'attacco della Lazio. In particolar modo tiene banco la questione Keita: la Lazio deve cercare velocemente un sostituto, per non perdere capitale tecnico. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste avrebbe riallacciare i rapporti con il Ludogorets per l'esterno Cafù. La richiesta è precisa, 10 milioni di euro. Lotito ha un'altra idea: per lui ne vale al massimo sei. Bisognerà cercare un accordo, o virare su altri nomi, già presenti sul taccuino del ds Tare. Per quanto riguarda l'iraniano Azmoun, la Lazio segue da spettatrice interessata la diatriba tra Rostov e Rubin Kazan, in attesa di affondare il colpo decisivo. Azmoun viene considerato il partner ideale di Immobile, arrivarci non sarà facile.