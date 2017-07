Stamattina l'arrivo a Fiumicino, nelle prossime ore - in attesa che si liberi un posto da extracomunitario - la firma e il via ufficiale alla nuova avventura alla Lazio: Felipe Caicedo è pronto a diventare un nuovo calciatore biancoceleste. L'attaccante ecuadoriano firmerà un contratto triennale a 1,5 milioni più bonus, mentre la società del presidente Lotito verserà 3 milioni all'Espanyol per il cartellino, secondo Sky Sport.