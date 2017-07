Per fare un grande mercato, dopo l'acquisto di Marusic, alla Lazio servono cessioni eccellenti. La società biancoceleste deve vendere, anche perché sulla lista di Tare ci sono giocatori dal valore chiaro. Per arrivare a Camacho, centrocampista del Malaga per il dopo Biglia servono almeno 12 milioni. Una volta risolta la grana tra Rostov e Rubin Kazan, per far muovere verso Roma Azmoun serviranno tra 16 e i 18 milioni, come riporta il Corriere dello Sport. Per Gómez l'Atalanta ha fissato la cifra: 20 milioni.