La Lazio vuole la Champions, ed è pronta per il salto di qualità. Sul tavolo c'è un budget record, Lotito aveva già stanziato per i prossimi acquisti 65 milioni, grazie al quarto posto in campionato arriverebbe un introito di ulteriori 50 milioni.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, i ricavi Champions potrebbero far alzare il possibile budget per gli acquisti, che potrebbe salire da 65 a 80 milioni. La società non vorrebbe fare spese folli, vorrebbe continuare ad acquistare nel range di giocatori compresi tra 5 e 10-12 milioni. Probabilmente a crescere del 10-20% sarà il monte stipendi.