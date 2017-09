La Lazio veste moda: il gruppo deglli 'Irriducibili', gli ultras della Curva Nord della squadra capitolina, ha infatti diffuso un decalogo su come vestirsi per entrare allo stadio. Questa la ragione alla base del necessario distinguo: "Nella nostra curva cominciano ad affacciarsi personaggi figli dei tempi e di un declino sempre più visibile della nostra società"



LE INDICAZIONI - Ecco le indicazioni del volantino: "Lo stile esteriore è sempre stato lo specchio di ciò che rappresentiamo. Prendiamo le distanze dai capelloni di Bergamo e Brescia, dalla colorita decadenza dei nostri cugini, dagli zingari di Pescara. Nella nostra curva cominciano ad affacciarsi personaggi figli dei tempi e di un declino sempre più visibile della nostra società". Nell'immagine sul retro del foglietto, bianco con testo in azzurro perché "lo stile esteriore" è importante ma i colori sociali di più, compaiono allora i disegni nemmeno troppo stilizzati di due figure: da una parte, il "vero" laziale. Che veste rigorosamente "casual", e quindi indossa, come da didascalie accanto al disegno, "cappello di cachemire o cappello del gruppo", al massimo "da baseball con visiera curva". Occhiali da sole solo Ray-Ban o Persol, giubbotti come bomber, militari, oppure di marche specifiche: ovviamente, in stile casual. Scarpe New Balance o Clarks, con tolleranza verso le Adidas.