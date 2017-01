Per El Ghazi la Lazio c'è. La cena tra Tare e Mendes, il potentissimo procurato dell'esterno, dovrebbe aver confermato l'interesse della squadra biancoceleste per l'esterno. A questo punto, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe la modalità di arrivo ad ingolosire il ds Tare: l'Ajax sarebbe disponibile a farlo partire in prestito con riscatto fissato a 8 milioni. Un buon affare, che potrebbe colmare l'eventuale partenza di Keita.