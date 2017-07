La prima cessione in casa Lazio dovrebbe essere il portiere ex Primavera Adamonis. La Lazio avrebbe intavolato la trattativa per portarlo in prestito a Salerno. La Salernitana vuole rilanciarsi, starà ad Adamonis cercare di fare meglio di Strakosha, che, nel suo anno a Salerno ha perso il posto da titolare. Bollini, attuale allenatore granata, avrebbe richiesto tra i pali proprio Adamonis. Come terzo portiere crescono le chance di Guerrieri, che partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore