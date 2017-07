Ecco le prime parole da giocatore della Lazio per Lucas Leiva, che ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono molto entusiasta di questa nuova esperienza. Dopo aver vissuto e giocato per tanti anni in Inghilterra, esser arrivato in Italia per me rappresenta una vera sfida. La Lazio è una grande squadra ed ha una rosa veramente giovane; penso di poter contribuire alla causa e non vedo davvero l’ora di farlo. La Lazio è una grande squadra ed ha una storia importante alle sue spalle. La città, inoltre, è molto bella. Credo che con la mia esperienza potrò aiutare i calciatori più giovani. La squadra biancoceleste nella prossima stagione disputerà l’Europa League, è una cosa molto importante questa. Mi aspetta una nuova sfida e sono molto felice di essere qui; mi auspico una grande stagione per la squadra. Conosco già diversi giocatori della Lazio. Ad esempio Luis Alberto, con il quale ho già giocato in passato; conosco anche Felipe Anderson e Wallace. Negli ultimi giorni li ho seguiti di più ed ora li vedrò ed inizierò a lavorare con loro. Ci sono tanti numeri a mia disposizione. Mi piacerebbe indossare la 5, è libera al momento e credo che probabilmente la indosserò, come un vero volante. Sono già stato a Roma quattro o cinque anni fa, ma solo per tre giorni. Ricordo solo un’ottima cucina e un tempo fantastico. Roma è una bellissima città, ora avrò modo di conoscerla meglio e di interagire con i tifosi, con i quali mi sono già confrontato in aeroporto. Hanno una grande passione e sono stato veramente felice della loro accoglienza. Lo ripeto, mi hanno dimostrato una grande passione sin dal primo incontro che ho avuto con loro. Ho visto quanto amano il Club, ora voglio dare il massimo per aiutarli e per raggiungere, tutti insieme, il successo. So cosa voglia dire il derby. Nella passata stagione la Lazio ha raccolto ottimi risultati contro la Roma e spero che possa accadere lo stesso nella prossima annata sportiva".