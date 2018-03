Il suo agente, Mateja Kezman, ha ribadito ancora una volta il suo valore con un post su Instagram. Nonostante il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022, il nome di Milinkovic-Savic è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo. Il calciatore della Lazio è nel mirino dei miglior club d'Europa, tra cui non poteva mancare la Juventus. La dirigenza biancoceleste ha fatto sapere più volte di non volersi privare del serbo, ma la sua cessione può diventare la chiave per compiere il definitivo salto di qualità. Un addio doloroso ma necessario per crescere e staccarsi di dosso l'etichetta di eterna incompiuta.



I COLPI GIUSTI - L'addio di de Vrij rappresenta un duro colpo da digerire a livello tecnico ed economico. Il calciatore olandese, a un passo dall'Inter, lascerà i biancocelesti a parametro zero, con il direttore sportivo Tare chiamato a un'altra impresa: trovare un sostituto valido a costi contenuti. Una sfida quasi impossibile, considerando il valore di de Vrij. La cessione di Milinkovic potrebbe essere un toccasana per le casse del club e potrebbe permette a Tare di scegliere un difensore già pronto, oltre a puntellare una rosa che ha dimostrato di aver bisogno di ricambi all'altezza dei titolari.



FELIPE ANDERSON - Con l'esplosione di Luis Alberto, è stato Felipe Anderson a farne le spese. Dopo un lungo periodo di stop a inizio stagione, il brasiliano non è riuscito a trovare continuità a causa delle ottime prestazioni di Milinkovic-Savic e dello spagnolo. Il malcontento di Felipe Anderson per le continue esclusioni, sfociato in una lite con Inzaghi prima di un chiarimento dopo alcuni giorni di allenamento a parte per motivi disciplinari, ha aperto scenari di mercato con alcuni club che hanno chiesto informazioni. Il brasiliano difficilmente lascerà Roma e la partenza di Milinkovic-Savic potrebbe essere la soluzione ai problemi d'abbondanza di Inzaghi, che potrebbe arretrare Luis Alberto nel ruolo di mezzala e schierare Felipe Anderson alle spalle di Immobile.



NO ALLA JUVE - Negli ultimi mesi si è parlato di una valutazione che supera i 150 milioni di euro. Cifre alla portata di pochi club europei: tra questi non c'è però la Juventus, che nonostante l'interesse per il serbo ha fatto sapere più volte di non voler prendere parte ad aste e non poter competere sul mercato con i top club. Il corteggiamento da parte di club del calibro di PSG, Bayern Monaco, Manchester United e le spagnole Real Madrid e Barcellona per il serbo ha messo fuori gioco il club bianconero, che ha deciso di virare su altri obiettivi. Vendere Milinkovic all'estero rappresenta la soluzione migliore per la Lazio, che potrà ricavare un tesoretto importante dalla sua cessione per continuare a crescere e non ritrovarselo contro in Serie A.