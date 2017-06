È gelo tra Lazio e Milan. E filtrano le prime motivazioni dietro questa fase di stallo nell'affare Biglia, che pure sembrava in dirittura d'arrivo. Il centrocampista aveva accettato il trasferimento al Milan, Mirabella e Lotito avevano trovato un accordo sulla base di un’offerta da 20 milioni in una fase iniziale, poi su una più bassa da 18 con pagamento dilazionato in 4 anni. Ma la richiesta che ha fatto saltare il banco e rischia di far naufragare la trattativa viene dal Milan, i rossoneri avrebbero richiesto che Lotito facesse da garante per la fideiussione bancaria. Come riporta La Repubblica, questa proposta il patron biancoceleste proprio non l'ha gradita, tornando a chiedere per il capitano della Lazio 20 milioni più 2 di bonus. A questo punto il gelo, con l'affare Borini a fare da sgradevole ciliegina sulla torta.