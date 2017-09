Dieci difensori possono non bastare. Per informazioni chiedere alla Lazio. Alle prese con una vera e propria emergenza infortuni. Durante la partita persa ieri sera all'Olimpico contro il Napoli, Simone Inzaghi ha perso Bastos (sostituito da Marusic) nel primo tempo, de Vrij all'intervallo e Basta nella ripresa, quando aveva già effettuato il terzo cambio: Lukaku per l'acciaccato Milinkovic-Savic. Wallace era già ko in tribuna, Patric in panchina, Radu e Lulic in campo. Quest'ultimo la prende con ironia e dice che sarà dura trovarne undici per la prossima trasferta di campionato a Verona contro l'Hellas.



I PRIMAVERA - Simone Inzaghi non si è fidato del giovane Luiz Felipe, preferendo inserire Murgia a centrocampo e arretrando Lucas Leiva. Con risultati devastanti, visto che il Napoli ha ribaltato il risultato dilagando fino all'1-4 finale. A maggior ragione viene difficile pensare alla promozione in prima squadra di un Primavera tra i vari Baxevanos, Boateng, Kalaj e Jorge Silva.



CACERES - Domenica la Lazio è impegnata allo stadio Bentegodi di Verona. Proprio nell'Hellas c'è Martin Caceres, tornato in Italia con lo "zampino" dei biancocelesti, che stanno seguendo le prestazioni dell'uruguaiano non escludendo la possibilità di portarlo nella Capitale a gennaio, senza occupare un posto da extracomunitario. Ma l'ex juventino sta confermando la propria fragilità a livello fisico, infatti non è stato convocato per il turno infrasettimanale di ieri con la Sampdoria.



LISTA SVINCOLATI - In ogni caso alla Lazio servirebbe subito un rinforzo in difesa. Per questo il ds Tare sta vagliando il mercato degli svincolati, i giocatori senza contratto già liberi di firmare subito. Tra questi ci sono diversi elementi d'esperienza come il montenegrino Marko Basa (34 anni ex Lille, trattato dalla Roma ai tempi di Rudi Garcia), il franco-camerunese Sebastien Bassong (31 anni ex Newcastle e Tottenham), l'inglese Joleon Lescott (35 anni ex Everton e Manchester City) e il franco-congolese Cedric Mongongu (28 anni ex Monaco e Montpellier). Senza dimenticare gli ex biancocelesti Modibo Diakité (30 anni) e Lorik Cana (34 anni, che però ha già preannunciato il ritiro) oltre ad altre due vecchie conoscenze del calcio italiano come l'argentino Ignacio Fideleff (28 anni ex Napoli e Parma) e lo spagnolo Chico (30 anni ex Genoa). Tra gli italiani spicca il campione del mondo Cristian Zaccardo (35 anni ex Milan), Hernan Dellafiore (32 anni scuola Inter), Gentili (28 anni scuola Atalanta) e Fabiano Santacroce (31 anni ex Napoli e Parma). Chi è ancora da Lazio?