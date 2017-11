Incontro imminente per de Vrij. Se non c’è già stato nella notte, ci sarà a giorni. I manager del difensore olandese sono attesi a Roma tra oggi e domani, assisteranno al match di ritorno contro il Nizza. Il vertice decisivo per il rinnovo si terrà entro 48 ore. Filtra un cauto ottimismo, ma niente pronostici. La Lazio – scrive il Corriere dello Sport – spera di chiudere l’operazione, per dare un segnale importante al gruppo, e impedire che l'olandese, a gennaio, possa accordarsi con qualsiasi pretendente. Siamo a novembre ed è ora di definire il suo caso, non si può andare oltre. Lazio e Seg, che gestisce l'olandese, non hanno voglia di farsi sgarbi. Ma è il momento di mettere tutto nero su bianco, e blindare de Vrij. Incontro imminente per de Vrij. Se non c’è già stato nella notte, ci sarà a giorni. I manager del difensore olandese sono attesi a Roma tra oggi e domani, assisteranno al match di ritorno contro il Nizza. Il vertice decisivo per il rinnovo si terrà entro 48 ore. Filtra un cauto ottimismo, ma niente pronostici. La Lazio – scrive il Corriere dello Sport – spera di chiudere l’operazione, per dare un segnale importante al gruppo, e impedire che l'olandese, a gennaio, possa accordarsi con qualsiasi pretendente. Siamo a novembre ed è ora di definire il suo caso, non si può andare oltre. Lazio e Seg, che gestisce l'olandese, non hanno voglia di farsi sgarbi. Ma è il momento di mettere tutto nero su bianco, e blindare de Vrij.