L'ex portiere di Lazio, Inter e Parma tra le tante Marco Ballotta dà la carica ai biancocelesti per l'avventura in Europa League ai microfoni di LazioNews24: "Sono felice del passaggio del turno, la Lazio di Simone Inzaghi è inferiore solo all'Atletico Madrid. Il sorteggio è stato positivo come nel 1999 (anno in cui la Lazio vinse con Ballotta la Coppa delle Coppe Uefa), serve crederci. Ci sono gli uomini dalla personalità giusta come Lucas Leiva e Angelo Peruzzi".