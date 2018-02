La dirigenza della Lazio era sul piede di guerra. La sconfitta contro il Napoli ha mandato su tutte le furie Lotito, Tare e Peruzzi, che stavano seriamente meditando di spedire la squadra in ritiro. Niente scuse, troppo importante il gap palesato. Una mazzata psicologica dopo giorni di tensione: da qui l'idea di allontanarsi da Roma per ritrovare compattezza e gruppo.



I SENATORI SI SONO OPPOSTI - I giocatori più esperti in casa Lazio avrebbero parlato con Inzaghi, lo avrebbero convinto ad evitare la "punizione". Niente ritiro, i senatori hanno affrontato col mister le ultime gare, le sconfitte, hanno analizzato prestazioni ed errori. La squadra è sembrata motivata, vuole ricominciare a macinare gioco sin da subito, dalla partita contro lo Steaua di Europa League, per poi tornare a vincere in campionato contro il Verona. Se non si vedrà un'altra Lazio, Tare ci ripenserà, e quella che era un'ipotesi, il ritiro punitivo, diventerà una certezza.