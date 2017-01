Un fantasma dal passato per la Lazio. Dal possibile allenatore della squadra biancoceleste al possibile esterno: El Ghazi si sta per accasare al Lille, su consiglio, udite udite, di Bielsa stesso, l'allenatore del gran rifiuto estivo alla Lazio. “Siamo a buon punto per El Ghazi. Ce l’ha consigliato Bielsa“. Queste le parole del presidente del Lilla sul Corriere dello Sport. Bloccato prima dalla Lazio, l’esterno olandese potrebbe dunque finire in Francia per 7 milioni di euro.